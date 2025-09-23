Миронов предложил Мишустину программу «Новый автомобиль — каждой семье» для обновления автопарка

Владельцы автомобилей старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат на покупку нового авто

Фото: Артем Дергунов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о запуске государственной программы «Новый автомобиль — каждой семье».

Согласно инициативе, владельцы автомобилей старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат на покупку нового автомобиля отечественного производства. Об этом пишет РИА «Новости».

— Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый, — говорится в письме Миронова к Мишустину.

Основная цель программы, по словам политика, — активная помощь россиянам в обновлении личного автотранспорта при одновременной поддержке отечественного автопрома.

Предлагаемый механизм предусматривает, что владелец автомобиля старше 15 лет передает его на утилизацию и получает сертификат, размер которого соответствует рыночной стоимости утилизируемого автомобиля на вторичном рынке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Важным условием программы является использование сертификата исключительно для приобретения новых автомобилей отечественного производства от системообразующих предприятий, утвержденных правительством, в частности марок ВАЗ и ГАЗ.

Сертификат можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового российского автомобиля. Оставшуюся часть стоимости можно оплатить собственными средствами или воспользоваться кредитом с субсидированной государством процентной ставкой.

В документе также отмечается возможность установления дополнительных льгот для отдельных категорий граждан, таких как жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Крайнего Севера, а также многодетные семьи.

Миронов обратился к Мишустину с просьбой дать поручение соответствующим ведомствам проработать данное предложение и представить варианты его реализации.

Ранее депутаты выступили с инициативой увеличить время на оплату платной парковки с текущих 5—15 минут до 24 часов.



Рената Валеева