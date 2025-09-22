Мишустин утвердил оргкомитет по подготовке участия России в «Экспо-2027»

Возглавит комитет министр промышленности и торговли Антон Алиханов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета, который займется подготовкой участия России в Международной специализированной выставке «Экспо-2027». Возглавит комитет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В официальном документе, опубликованном на портале правовой информации, указано: «Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации в Международной специализированной выставке Экспо-2027».

Также в распоряжении рекомендовано федеральным органам исполнительной власти и заинтересованным организациям оказывать содействие в подготовке к участию России в выставке и активно участвовать в ее деловой программе.

В состав комитета вошли заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, вице-президент АО «Российский экспортный центр» Татьяна Ан, а также еще 28 представителей государственных структур.



Анастасия Фартыгина