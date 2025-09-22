Весной в армию были направлены 160 тыс. человек

Фото: Ринат Назметдинов

Весенний призыв в армию 2025 года завершен, задание по призыву выполнено в полном объеме. На военную службу направлены 160 тыс. человек. Об этом сообщил замначальника ГОМУ Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский на брифинге.

Задание на призыв, установленное указом президента, выполнено своевременно и в полном объеме.

Для доставки молодого пополнения в воинские части было задействовано значительное количество транспортных средств: свыше 170 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 15 воинских эшелонов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Всего же за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 125 тысяч призывников, — сказал Цимлянский.

Осенняя призывная кампания в России пройдет в плановом режиме с 1 октября по 31 декабря. Подробнее — в материале.

Рената Валеева