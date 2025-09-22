Neuralink проведет испытание импланта для перевода мыслей в текст

Компания Илона Маска начнет исследование для пациентов с нарушениями речи в октябре

Компания Neuralink Илона Маска в октябре начнет новое клиническое испытание, направленное на помощь людям с нарушениями речи. По словам президента компании Донгджина Сео, цель исследования — дать возможность пациентам, утратившим способность говорить, переводить свои мысли напрямую в текст без использования клавиатуры. Он отметил, что технология позволяет фиксировать мысли в тот момент, когда человек представляет себе речь.

Neuralink сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США присвоило устройству статус Breakthrough Device, что позволяет ускорить процесс разработки и проверки. Компания начала испытания на людях в 2024 году после того, как устранила замечания регулятора, отклонившего первую заявку еще в 2022 году.

Согласно данным компании, на данный момент 12 человек по всему миру уже получили имплант, проведя с ним свыше 15 тыс. часов. Первый пациент использовал устройство для игр, выхода в интернет, публикаций в социальных сетях и управления курсором на ноутбуке.



Артем Гафаров