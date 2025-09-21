В Татарстане проведут переоценку кадастровой стоимости всех земельных участков в 2026 году

Владельцам рекомендуется проверить достоверность и полноту данных о своих объектах недвижимости

Фото: Реальное время

Минземимущества Татарстана и Центр государственной кадастровой оценки объявили о проведении в 2026 году государственной кадастровой оценки всех земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН на территории республики. Оценка будет проводиться по состоянию на 1 января 2026 года, пишет пресс-служба.

В связи с этим, владельцам земельных участков рекомендуется проверить достоверность и полноту данных о своих объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРН. Особое внимание следует уделить таким параметрам, как площадь участка, категория земель и вид разрешенного использования (ВРИ).

— Кадастровая стоимость определяется на основании данных, содержащихся в ЕГРН, поэтому достоверность этих сведений критически важна для обеспечения высокого качества оценки, — отметили в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поскольку кадастровая оценка проводится методами массовой оценки, ключевым критерием является вид разрешенного использования (ВРИ). Он должен соответствовать как действующему классификатору Росреестра, так и фактическому использованию земельного участка. Несоответствие ВРИ может привести к некорректной оценке кадастровой стоимости.

В случае обнаружения неточностей или несоответствий, владельцам земельных участков необходимо в оперативном порядке актуализировать информацию. Это позволит избежать возможных проблем и обеспечить справедливую оценку кадастровой стоимости принадлежащих им земельных участков.

Рената Валеева