Минниханов поздравил работников леса с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников леса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье сентября. Поздравление опубликовано в его телеграм-канале.

— Поздравляю работников леса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Для меня этот день особенно близок и дорог. Мой отец отдал всю свою жизнь служению лесному хозяйству, прививая мне чувство любви к природе и ответственности перед окружающим миром, — написал Минниханов, отметив личную значимость этого дня для него.

В поздравлении на татарском языке он пожелал работникам лесного хозяйства новых достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия.

День работников леса был учрежден для повышения престижа профессии и привлечения молодежи в отрасль. С 1980 года праздник отмечается в третье воскресенье сентября, что связано с принятием первого «Лесного законодательства» в СССР. В августе 2000 года День работников леса был официально подтвержден указом президента РФ.

