В Тетюшском районе пассажир мотоблока погиб после столкновения с легковушкой

21:42, 19.09.2025

Его отбросило на встречную машину

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Тетюшском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и мотоблока. Об этом сообщила в телеграм-канале Госавтоинспекция Татарстана.

Сообщается, что водитель автомобиля Renault наехал на мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате удара пассажира мотоблока отбросило на встречную машину Skoda. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Водитель мотоблока получил различные травмы. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана с начала года погибли 11 детей.

Наталья Жирнова

Происшествия Татарстан

