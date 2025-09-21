Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Местами возможен небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина