Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 19 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 19 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,17 рубля, евро — на 0,68 рубля, а юань — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,17 рубля;
- евро — 98,98 рубля;
- юань — 11,67 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».