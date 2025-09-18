Новости экономики

18:14 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 19 сентября

17:59, 18.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 19 сентября
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 19 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,17 рубля, евро — на 0,68 рубля, а юань — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,17 рубля;
  • евро — 98,98 рубля;
  • юань — 11,67 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть622.6
  • Нижнекамскнефтехим85.25
  • Казаньоргсинтез74.2
  • КАМАЗ90.2
  • Нижнекамскшина42.7
  • Таттелеком0.612