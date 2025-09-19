Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 19.09.2025

Утром местами возможен туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит около +8 градусов, в западных районах +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

