Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Утром местами возможен туман
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит около +8 градусов, в западных районах +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.
