Роскачество выявило несоответствия в большинстве протеинов, представленных на рынке

Роскачество провело масштабное исследование спортивного сывороточного протеина 18 торговых марок и выявило несоответствия обязательным требованиям технического регламента у 17 из них. При этом подчеркивается, что вся проверенная продукция безопасна для употребления. Об этом пишет РИА «Новости».

В исследовании принимали участие протеины следующих брендов: 1Win, Trec Nutrition, Scitec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Power Pro, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, "Ё Батон», PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, «Первый Русский Протеин», Natural Power, aTech nutrition, Bombbar. Проверка проводилась по 73 показателям.

Основные нарушения, выявленные Роскачеством:

Несоответствие по массовой доле белка: 9 ТМ (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition)

Несоответствие по массовой доле жира: 8 ТМ (1Win, Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Maxler, GST GreenSanTe, Natural Power)

Несоответствие по массовой доле углеводов: 14 ТМ (Trec Nutrition, Soul Way, Prime Kraft, QNT, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, Ё Батон, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, Natural Power, aTech nutrition, Bombbar)

Нарушение по содержанию цикламата натрия (Е952): aTech nutrition, Natural Power, Bombbar (в 7 раз превышено)

Нарушение по содержанию ацесульфама калия (E950): Scitec Nutrition, Ultimate Nutrition, Maxler, Power Pro

Несовпадения с маркировкой по 17 аминокислотам: Soul Way, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe

Несовпадения с маркировкой по фактическому содержанию ВСАА: 1Win, Soul Way, Prime Kraft, Ultimate Nutrition, Wonder Whey, Maxler, PWR, Supptrue, GST GreenSanTe, aTech nutrition, Bombbar

Несоответствия по содержанию микро— и макроэлементов: Soul Way, GST GreenSanTe, Ultimate Nutrition, Maxler

Несоответствия по содержанию витаминов: выявлено отсутствие заявленных витаминов в продукции ряда марок.

В Роскачестве подчеркнули, что только один протеин из исследованных соответствовал обязательным требованиям, но не дотянул до требований опережающего стандарта Роскачества и не может претендовать на присвоение государственного Знака качества.

