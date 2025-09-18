ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

Задержаны агенты спецслужб, готовившие убийство главы оборонного предприятия

Фото: Артем Дергунов

ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети украинских спецслужб в Санкт-Петербурге. Задержаны трое граждан России, подозреваемых в подготовке теракта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля.

— Федеральной службой безопасности <…> пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства, — говорится в официальном релизе, передает РИА «Новости».

Двое задержанных осуществляли слежку за предполагаемой жертвой и провели разведку по месту его жительства. Взрывное устройство было передано исполнителю через тайник, оборудованный на одном из кладбищ Петербурга.

Задержанный в момент закладки бомбы перед минированием автомобиля главы оборонного предприятия переоделся в женскую одежду, чтобы запутать следствие.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Рената Валеева