Соотечественники массово обращаются за переселением в Россию

Как сообщает глава Россотрудничества, «число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами»

Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил ТАСС о растущем интересе соотечественников к переселению в Россию.

По его словам, волонтерские центры организации получают тысячи обращений от желающих переехать.

— По последним цифрам я бы вам советовал уточнить у наших коллег в МВД, которые ведут программу по переселению соотечественников. Но очень хорошие данные есть у наших партнеров в Автономной некоммерческой организации «Путь домой». У них число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами, — заявил Примаков.

Он также напомнил, что Россотрудничество принимает переселенцев через «Русские дома». Приоритетным направлением работы является взаимодействие с людьми, разделяющими общие языковые и культурные ценности с Россией.

Ранее Россия упростила переезд соотечественникам из четырех стран и репатриантам.



Наталья Жирнова