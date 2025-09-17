Соотечественники массово обращаются за переселением в Россию
Как сообщает глава Россотрудничества, «число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами»
Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил ТАСС о растущем интересе соотечественников к переселению в Россию.
По его словам, волонтерские центры организации получают тысячи обращений от желающих переехать.
— По последним цифрам я бы вам советовал уточнить у наших коллег в МВД, которые ведут программу по переселению соотечественников. Но очень хорошие данные есть у наших партнеров в Автономной некоммерческой организации «Путь домой». У них число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами, — заявил Примаков.
Он также напомнил, что Россотрудничество принимает переселенцев через «Русские дома». Приоритетным направлением работы является взаимодействие с людьми, разделяющими общие языковые и культурные ценности с Россией.
Ранее Россия упростила переезд соотечественникам из четырех стран и репатриантам.
