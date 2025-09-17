Вратаря «Оренбурга» назвали Шреком после победы над «Рубином»

Команда Сысуева победила по пенальти в матче Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников назвал Шреком вратаря своей команды Николая Сысуева после победы над «Рубином» в Кубке России. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти оренбуржцы оказались точнее соперника.

— Мы владели преимуществом, постоянно били по воротам соперника, больше атаковали. В конце концов, мы победили. Неважно, какими способами, но победа есть победа. Коля? Наш Шрек сегодня выручил нас, молодец, — цитирует Ведерникова «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сысуев выступает за «Оренбург» с осени 2021 года. Вместе с командой вратарь занял третье место в Первой лиге и пробился в Российскую премьер-лигу (РПЛ). На высшем уровне голкипер играл только за «Нижний Новгород» и «Оренбург».

Зульфат Шафигуллин