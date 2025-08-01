Microsoft достиг капитализации в $4 трлн после сильной отчетности

Компания зафиксировала рост акций до +8% и прогнозирует рекордные инвестиции в ИИ

Microsoft сообщил, что его рыночная капитализация достигла 4 трлн долларов после публикации квартального отчета, по итогам которого акции выросли на 4,5% после максимума в +8% на волне сильных результатов.

В отчете отмечен бум продаж облачного подразделения Azure и рост числа активных пользователей ИИ-ассистента Copilot до более чем 100 млн в месяц. Компания подчеркнула, что успех сервиса отражает отдачу от вложений в технологии искусственного интеллекта.

Microsoft также объявил о планах потратить рекордные 30 млрд долларов в первом квартале текущего финансового года на расширение дата-центров и инфраструктуры для обработки растущего объема ИИ-запросов.

Аналитики отмечают, что Microsoft стал лишь второй публичной компанией после Nvidia, преодолевшей отметку в 4 трлн долларов. Это достижение демонстрирует прочность позиций компании и эффективность ее стратегии в области облачных и ИИ-технологий.

Артем Гафаров