Возможны помехи в телеэфире по всей России с 27 сентября по 20 октября
Причина этого явления — солнечная интерференция
Жителей России предупреждают о возможной кратковременной нестабильности телевизионного сигнала в период с 27 сентября по 20 октября. Причиной этого явления станет солнечная интерференция, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе РТРС.
Солнечная интерференция возникает, когда радиоволны, исходящие от Солнца, начинают влиять на прием телесигнала со спутника связи. В результате этого могут возникать единичные случаи кратковременного «замерзания» изображения или полного пропадания картинки на телеэкране.
В РТРС подчеркнули, что современные цифровые технологии, используемые компанией, позволяют минимизировать влияние солнечной интерференции, делая ее практически незаметной для большинства телезрителей.
