Поставки российского газа в Армению временно приостановлены

Временная приостановка поставок газа по указанному газопроводу будет действовать с 16 сентября до 26 сентября

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Подача природного газа из России в Армению будет временно приостановлена в период с 16 по 26 сентября в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Ставропольского края. Об этом сообщило ЗАО «Газпром Армения».

Временная приостановка поставок газа по указанному газопроводу будет действовать с 09.00 16 сентября до 09.00 26 сентября.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В этот период бесперебойное газоснабжение потребителей Армении будет обеспечено без ограничений за счет использования внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.



Армения также получает газ из Ирана с 2009 года в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Поставляемый из Ирана газ перерабатывается в электроэнергию и экспортируется обратно в Иран из расчета 3 кВт·ч за 1 куб. м природного газа. Соглашение по этой программе действует до 2030 года.

Россия в июле 2025 года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув объема в €995 млн.

Рената Валеева