Niletto, Ваня Дмитриенко и Диана Анкудинова выступят на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани

Мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где выступят 700 спортсменов из 49 регионов России

Фото: Реальное время

С 21 по 27 сентября Казань впервые примет Всероссийские соревнования по стрельбе из лука — Кубок генпрокурора России. Об этом сообщили на «деловом понедельнике».

Центральным событием для зрителей станет торжественная церемония открытия с участием популярных артистов: Niletto, Вани Дмитриенко и Дианы Анкудиновой.

Мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где выступят 700 спортсменов из 49 регионов России. Казань представят 26 воспитанников спортивной школы «Тасма».



Анастасия Фартыгина