Niletto, Ваня Дмитриенко и Диана Анкудинова выступят на открытии Кубка по стрельбе из лука в Казани
Мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где выступят 700 спортсменов из 49 регионов России
С 21 по 27 сентября Казань впервые примет Всероссийские соревнования по стрельбе из лука — Кубок генпрокурора России. Об этом сообщили на «деловом понедельнике».
Центральным событием для зрителей станет торжественная церемония открытия с участием популярных артистов: Niletto, Вани Дмитриенко и Дианы Анкудиновой.
Мероприятие пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где выступят 700 спортсменов из 49 регионов России. Казань представят 26 воспитанников спортивной школы «Тасма».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».