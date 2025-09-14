В Госдуме предложили маркировать агитационные материалы, созданные с помощью ИИ

В настоящее время использование нейросетей в избирательном процессе никак не регулируется

Избиратели должны знать об использовании кандидатами нейросетей в ходе избирательной кампании. Для этого можно маркировать агитационные материалы. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе дискуссии в ЦИК.

— В целом, я негативно отношусь к применению технологий [ИИ] в электоральном процессе. <…> Выборы, с моей точки зрения, — это процесс очень олдскульный, где соревнуются люди с людьми, а не цифровой код с цифровым кодом. Важно все-таки вот эти соревнования технологий оставить экономике, бизнесу, а здесь я считаю, что должно быть все очень винтажно. В идеале, как сотни лет это происходит. Я считаю, что здесь люди идут к людям и поэтому, конечно, избиратели как минимум должны быть проинформированы, что кандидат прибегает к помощи нейросетей, — сказал Горелкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в настоящее время использование ИИ в избирательном процессе никак не регулируется, однако уже наблюдаются многочисленные примеры его применения.

Депутат также отметил использование ИИ для создания дипфейков, которые могут быть направлены как против отдельных кандидатов, так и против выборного процесса в целом, включая подделку официальных сообщений СМИ о переносе выборов.

— Маркировка здесь — неэффективное решение, потому что мошенники свои продукты маркировать не будут. Здесь скорее необходима эффективная работа по инфраструктуре распространения, — добавил депутат.

Молодые избиратели составляют 33,5% от общего числа голосующих в Татарстане, при этом 40 тыс. человек голосуют впервые.

Елизавета Пуншева