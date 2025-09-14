В Татарстане на выборах не зафиксировали нарушений

Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева

Фото: Динар Фатыхов

На выборах в Татарстане к 10 утра не зафиксировано никаких нарушений. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Зиля Валеева.

— Пока нарушений не зафиксировано. Работа идет в штатном режиме. На выборы люди идут с утра, дружно, настроение хорошее, — рассказала Валеева журналистам.

Она отметила, что с избирательных участков поступает только позитивная информация. Жители Татарстана сегодня выбирают главу республики, депутата Госсовета и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов.

Напомним, что по данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей в Татарстане на выборах в единый день голосования 2025 года к 10:00 составила 16,3% от общего числа избирателей.

Анастасия Фартыгина