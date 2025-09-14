Над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник

Также три беспилотника сбили над Курской областью, один над Рязанской

Российские системы ПВО утром сбили украинский беспилотник над территорией Нижегородской области. Воздушная атака была отражена над промышленной зоной одного из округов региона. Об этом сообщили Минобороны России.

— Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы, — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Всего за полчаса с 08:00 до 08:30 мск средствами ПВО было уничтожено пять украинских дронов. Также три беспилотника сбили над Курской областью, один над Рязанской.

Инцидент произошел утром в воскресенье. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Анастасия Фартыгина