Лауреатов медицинской премии России освободят от налогов
Цель премии — поощрение ученых, чьи работы помогают сохранить жизнь и здоровье людей и решают ранее нерешенные медицинские задачи
Лауреаты новой премии правительства в области медицинской науки будут освобождены от уплаты налога на доходы (НДФЛ) в размере 13%. Соответствующее постановление подписано правительством России.
- Премия была учреждена в декабре 2024 года и впервые будет вручена в 2025 году. Размер награды составляет 1 млн рублей, который лауреаты получат полностью без вычета налогов.
Награда будет присуждаться отечественным ученым за разработки в трех ключевых направлениях: превентивная и персонализированная медицина, нейротехнологии (включая когнитивные) и биомедицинские технологии.
Цель премии — поощрение ученых, чьи работы помогают сохранить жизнь и здоровье людей и решают ранее нерешенные медицинские задачи. Премия включена в специальный перечень наград, освобождаемых от налогообложения.
Напомним, что в кабмине Татарстана приняли решение выделить дополнительные деньги на поддержку молодых врачей. Базовая поддержка состоит в том, что в течение первых трех лет работы молодые специалисты получают ежемесячную надбавку в размере 2,5 тыс. рублей.
