В КНДР запретили «западные» слова
В список запрещенных слов попали «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о запрете ряда иностранных слов в стране. Согласно распоряжению, слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое» подлежат замене на национальные эквиваленты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Sun.
В рамках языковой реформы «гамбургер» будет именоваться «дадзин-гоги-гёппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем), «мороженое» — «эсыукимо», а караоке-машины получат название «машины для экранного сопровождения».
Согласно статье The Sun, особое внимание нововведениям уделяется в туристической сфере. На курорте Вонсан, где обслуживают гостей из России и Китая, гиды проходят специальное обучение. Около 20–30 экскурсоводов осваивают новую терминологию, чтобы исключить использование западных и южнокорейских заимствований в общении с туристами.
