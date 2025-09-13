В КНДР запретили «западные» слова

В список запрещенных слов попали «гамбургер», «караоке» и «мороженое»

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о запрете ряда иностранных слов в стране. Согласно распоряжению, слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое» подлежат замене на национальные эквиваленты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Sun.

В рамках языковой реформы «гамбургер» будет именоваться «дадзин-гоги-гёппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем), «мороженое» — «эсыукимо», а караоке-машины получат название «машины для экранного сопровождения».

Согласно статье The Sun, особое внимание нововведениям уделяется в туристической сфере. На курорте Вонсан, где обслуживают гостей из России и Китая, гиды проходят специальное обучение. Около 20–30 экскурсоводов осваивают новую терминологию, чтобы исключить использование западных и южнокорейских заимствований в общении с туристами.

Наталья Жирнова