Володин прокомментировал рекомендации к расписания уроков для школьников

Он считает, что даже при соблюдении этой нормы общая учебная нагрузка оказывается чрезмерной

Фото: Артем Дергунов

Министерство просвещения назвало оптимальное количество времени на выполнение домашнего задания для школьников всех классов. Однако, это пока только рекомендации, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



— Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов, — сообщил Володин.

Министр считает, что даже при соблюдении этой нормы общая учебная нагрузка оказывается чрезмерной.

Типичный распорядок дня старшеклассника включает 6 часов занятий в школе, время на дорогу и отдых, а также 3,5 часа на домашние задания. В итоге ребёнок тратит на учёбу около 12 часов ежедневно.



Установленный норматив в 3,5 часа не является обязательным.

Володин отметил, что существующая ситуация требует пересмотра, чтобы дети могли получать всестороннее развитие, помимо школы.



Ранее Минпромвещения России ограничило время на домашнее задание в школах.

Наталья Жирнова