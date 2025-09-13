Володин прокомментировал рекомендации к расписания уроков для школьников
Он считает, что даже при соблюдении этой нормы общая учебная нагрузка оказывается чрезмерной
Министерство просвещения назвало оптимальное количество времени на выполнение домашнего задания для школьников всех классов. Однако, это пока только рекомендации, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
— Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов, — сообщил Володин.
Министр считает, что даже при соблюдении этой нормы общая учебная нагрузка оказывается чрезмерной.
Типичный распорядок дня старшеклассника включает 6 часов занятий в школе, время на дорогу и отдых, а также 3,5 часа на домашние задания. В итоге ребёнок тратит на учёбу около 12 часов ежедневно.
Установленный норматив в 3,5 часа не является обязательным.
Володин отметил, что существующая ситуация требует пересмотра, чтобы дети могли получать всестороннее развитие, помимо школы.
Ранее Минпромвещения России ограничило время на домашнее задание в школах.
