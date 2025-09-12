СИБУР приступил к горячей пусконаладке на Лушниковской ПГУ в Казани

СИБУР приступил к завершающему этапу пусконаладочных работ на новой парогазовой установке «Казаньоргсинтеза» — Лушниковской ПГУ мощностью 250 МВт

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Установка приняла первые тонны газа, необходимого для работы генерирующего оборудования, что стало ключевым этапом подготовки к запуску объекта.

Сегодня на площадке ПГУ состоялась рабочая встреча с участием Рустама Минниханова. В ней приняли участие директор регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, член правления — управляющий директор СИБУРа Руслан Гиззатуллин, генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рустем Усманов.

На сегодня прогресс реализации проекта приблизился к 97%. Строительно-монтажные работы завершены на 99%, пусконаладочные — на 54%. На установке смонтировано технологическое оборудование. Она обеспечена энергоресурсами, запущены вспомогательные системы, подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования на рабочих средах.

Валерий Дзюбенко, директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии», отмечает дефицит нового современного оборудования в отрасли, которое работает без перебоев. Поэтому создание электростанции в такой непростой для инвестиций период — это еще один плюс, примеров таких немного: «Этот проект СИБУРа лежит в русле установок, на которые сейчас ориентируются и регуляторы энергорынка: дефицит генерирующих мощностей требует от промышленников строительства своей генерации. Более того, от самообеспечения электроэнергией предприятия могли бы перейти к удовлетворению потребностей других участников энергорынка, выдавая в общую сеть избытки полученной мощности. Уверен, что вслед за зарубежными примерами подобной синергии мы тоже к этому придем».

Руслан Гиззатуллин, член правления — управляющий директор СИБУРа сообщил, что запуск Лемаевской ПГУ — часть стратегии СИБУРа по повышению энергоэффективности, энергонадежности и экологичности производств. «Это вклад компании в развитии энергетики Российской Федерации в части ввода высокоэффективных энергомощностей. Сам проект является проверкой профессионализма всей команды, задействованной в его реализации».

Запуск установки СИБУР производит с опорой на накопленный российскими подрядными организациями опыт пусконаладки объектов энергетики, а также на собственную экспертизу в запуске промышленных объектов. В проведении пусконаладочных работ участвуют более 150 сотрудников подрядных организаций и предприятий компании.

Запуск ПГУ создает 57 высококвалифицированных рабочих мест. Штат операционного блока полностью укомплектован.

Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, принесет предприятию ряд эффектов. Ключевыми станут повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса. Проект использует газотурбинную установку, специально адаптированную для работы на синтетическом газе, образующемся в технологическом цикле производства этилена на «Казаньоргсинтезе». Это решение замыкает производственный цикл, превращая отходы в ценнейший источник энергии.

Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан: «Мы видим пример ответственного подхода к экологии и рациональному использованию ресурсов. Вместо сжигания на факеле побочный газ теперь будет использоваться для генерации энергии и пара, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что проект реализован с опорой на собственную инженерную экспертизу. Это подтверждает высокий уровень компетенций сотрудников СИБУРа».

Аналитик Леонид Хазанов добавляет, что строительство новой парогазовой установки на «Казаньоргсинтезе» — позитивное событие для российской промышленной энергетики. Это свидетельствует о продолжении ее развития, несмотря на уход иностранных инжиниринговых компаний. СИБУР завершает проект без участия Siemens, подтверждая свой статус высокотехнологичной компании. До этого на другом предприятии холдинга, «Нижнекамскнефтехиме», был также без лицензиаров запущен олефиновый комплекс ЭП-600. По собственной технологии строится установка гексена, на которой получены тестовые тонны. Эти проекты свидетельствуют о том, что компания замещает не только импортные полимеры и компоненты для их производства, но и технологии.