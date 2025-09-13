В октябре в Казани пройдет VIII туристский форум «Ориентиры будущего»

Он пройдет в новом гостиничном комплексе на «Миллениуме»

Фото: Мария Зверева

9—10 октября 2025 года в Казани пройдет VIII туристский форум «Ориентиры будущего» и первый Форум туроператоров России. Организаторы — Госкомитет Татарстана по туризму и Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщает пресс-служба Госкомитета.

— Проведение в Казани VIII туристского форума «Ориентиры будущего» совместно с I Форумом туроператоров России — это знаковое событие, подчеркивающее лидирующую роль Татарстана в развитии туристической отрасли страны, — прокомментировал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В первый день пройдут экспертные сессии о нормативном регулировании, создании турпродукта и внедрении новых технологий. Особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта в туризме.

Во второй день пройдет сессия «Эволюция туристической индустрии. Туроператоры будущего». В рамках сессии эксперты обсудят экономическую роль туроператоров, развитие инфраструктуры и государственную поддержку сферы.

Форум пройдет в новом гостиничном комплексе Millennium Panorama Hotels.

Елизавета Пуншева