Россия выделит 8 млрд рублей на развитие технопарков в 25 регионах

Правительство России выделит около 8 млрд рублей на создание и развитие индустриальных и технопарков в 25 регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров, пишет ТАСС.

По словам Мишустина, к 2030 году в России планируется открыть не менее 100 промышленных и бизнес-парков с необходимой инфраструктурой для малых и средних компаний.

— Правительство помогает российским субъектам с созданием нужной инфраструктуры, — отметил он.

Завершился отбор заявок, в результате которого определен 31 проект. Эти инициативы помогут небольшим предприятиям реализовывать свои идеи, развивать инновационные производства и быстрее выводить продукцию на рынок.

— Механизм поддержки частной инициативы доказал свою востребованность, — добавил премьер-министр.

В предыдущие годы было выделено финансирование на строительство более 60 таких парков, в них сейчас работают более 900 организаций малого и среднего бизнеса, создано около 15 тыс. рабочих мест.

Создание технопарков продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мишустин подчеркнул, что доступ к этим площадкам получили также предприятия креативных индустрий.

— Это все послужит выполнению задач по росту доходов сотрудников малого и среднего предпринимательства, — резюмировал глава правительства.

Напомним, что Татарстану переданы полномочия по управлению и распоряжению земельным участком площадью 0,9 га в Казани для строительства промышленного технопарка.



Анастасия Фартыгина