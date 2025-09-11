Россия выделит 8 млрд рублей на развитие технопарков в 25 регионах
В предыдущие годы было выделено финансирование на строительство более 60 парков, в них сейчас работают более 900 организаций МСП
Правительство России выделит около 8 млрд рублей на создание и развитие индустриальных и технопарков в 25 регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров, пишет ТАСС.
По словам Мишустина, к 2030 году в России планируется открыть не менее 100 промышленных и бизнес-парков с необходимой инфраструктурой для малых и средних компаний.
— Правительство помогает российским субъектам с созданием нужной инфраструктуры, — отметил он.
Завершился отбор заявок, в результате которого определен 31 проект. Эти инициативы помогут небольшим предприятиям реализовывать свои идеи, развивать инновационные производства и быстрее выводить продукцию на рынок.
— Механизм поддержки частной инициативы доказал свою востребованность, — добавил премьер-министр.
В предыдущие годы было выделено финансирование на строительство более 60 таких парков, в них сейчас работают более 900 организаций малого и среднего бизнеса, создано около 15 тыс. рабочих мест.
Создание технопарков продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мишустин подчеркнул, что доступ к этим площадкам получили также предприятия креативных индустрий.
— Это все послужит выполнению задач по росту доходов сотрудников малого и среднего предпринимательства, — резюмировал глава правительства.
Напомним, что Татарстану переданы полномочия по управлению и распоряжению земельным участком площадью 0,9 га в Казани для строительства промышленного технопарка.
