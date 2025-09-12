Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

07:00, 12.09.2025

Будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также