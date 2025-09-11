Чистополец лишил мать 2,5 млн рублей, доверившись мошенникам под видом ФНС

Злоумышленники вновь использовали социальную инженерию

Фото: Реальное время

В Чистополе зарегистрирован очередной случай мошенничества, жертвой стал 27-летний местный житель. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Злоумышленники позвонили жителю Чистополя якобы от лица Федеральной налоговой службы, сообщив о неверном заполнении справки 2-НДФЛ, и попросили продиктовать код из СМС для «записи на прием».

Затем мужчине позвонили «сотрудники правоохранительных органов», которые заявили, что его личные данные украдены, а деньги с банковских счетов якобы уходят на финансирование запрещенных организаций. Под воздействием психологического давления и угроз уголовной ответственности мужчина решил «спасти» свои средства, переведя сбережения матери на мошеннические счета.



Сумма ущерба составила 2,56 млн рублей.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Чистопольскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Наталья Жирнова