В Татарстане более 11 тыс. подростков официально работали этим летом

Программа временного трудоустройства подростков предназначена для возраста от 14 до 18 лет

Центр занятости населения Татарстана активно реализует программу временного трудоустройства подростков в рамках государственной инициативы «Содействие занятости населения Республики Татарстан», которая является частью национального проекта «Кадры». Подростки в возрасте от 14 до 18 лет получают возможность заработать в свободное от учебы время.

По последним данным центра, на 31 августа работу нашли 11,5 тыс. молодых жителей республики. Подростки привлекаются к различным видам деятельности, не требующим специального образования: работа подсобными рабочими, уборщиками помещений, дворниками. Также молодежь участвует в городских патриотических мероприятиях, выполняет сельскохозяйственные работы и трудится на пришкольных участках.

Работодатели выплачивают подросткам заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, учитывая фактически отработанное время. Дополнительно трудоустроенным через центр занятости выплачивается финансовая поддержка в размере 2 650 рублей за месяц работы.

Наталья Жирнова