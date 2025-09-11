Новости общества

09:39, 11.09.2025
В Татарстане более 11 тыс. подростков официально работали этим летом

09:39, 11.09.2025

Программа временного трудоустройства подростков предназначена для возраста от 14 до 18 лет

Фото: взято с сайта mtsz.tatarstan.ru

Центр занятости населения Татарстана активно реализует программу временного трудоустройства подростков в рамках государственной инициативы «Содействие занятости населения Республики Татарстан», которая является частью национального проекта «Кадры». Подростки в возрасте от 14 до 18 лет получают возможность заработать в свободное от учебы время.

По последним данным центра, на 31 августа работу нашли 11,5 тыс. молодых жителей республики. Подростки привлекаются к различным видам деятельности, не требующим специального образования: работа подсобными рабочими, уборщиками помещений, дворниками. Также молодежь участвует в городских патриотических мероприятиях, выполняет сельскохозяйственные работы и трудится на пришкольных участках.

Работодатели выплачивают подросткам заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, учитывая фактически отработанное время. Дополнительно трудоустроенным через центр занятости выплачивается финансовая поддержка в размере 2 650 рублей за месяц работы.

Наталья Жирнова

