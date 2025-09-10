Марат Хуснуллин: в России уложено более 80 млн кв. м асфальта в рамках нацпроекта

Это составляет 54% от запланированного объема работ

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложено более 80 млн кв. м асфальта. Это составляет 54% от запланированного объема работ. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что качественные дороги не только облегчают передвижение, но и повышают безопасность на трассах, уменьшая количество аварий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

— Современные и качественные дороги — это не только удобство передвижения, но и повышение безопасности на трассах, сокращение аварийности, развитие регионов и рост качества жизни людей, — подчеркнул Хуснуллин.

Он также отметил, что благодаря слаженной работе губернаторов и региональных команд некоторые регионы уже достигли значительных результатов.

В Курской области завершены работы на автодороге Фатеж — Дмитриев, которая соединяет два районных центра. В Оренбургской области завершился ремонт моста через реку Суундук на дороге Красноярский — Кваркено — Коминтерн. Кроме того, в Брянской области в преддверии Дня строителя был открыт новый путепровод в городе Унече, а также построена улично-дорожная сеть с прокладкой ливневой канализации.



Анастасия Фартыгина