В трех селах Мензелинского района Татарстана завершили ремонт ФАПов

12:05, 10.09.2025

Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открылись в селах Подгорные Байлары, Русский Каран и Степановка

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В трех селах Мензелинской центральной районной больницы — Подгорные Байлары, Русский Каран и Степановка — завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил Минздрав Татарстана.

В ходе ремонтных работ специалисты провели комплексное обновление медицинских учреждений. Строители заменили кровлю зданий, выполнили современную внутреннюю отделку помещений, обновили системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ремонтные работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федерального и республиканского бюджета.

В целом на строительство 53 медобъектов Татарстана выделили за этот год 2,8 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

