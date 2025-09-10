В трех селах Мензелинского района Татарстана завершили ремонт ФАПов
Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открылись в селах Подгорные Байлары, Русский Каран и Степановка
В трех селах Мензелинской центральной районной больницы — Подгорные Байлары, Русский Каран и Степановка — завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил Минздрав Татарстана.
В ходе ремонтных работ специалисты провели комплексное обновление медицинских учреждений. Строители заменили кровлю зданий, выполнили современную внутреннюю отделку помещений, обновили системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Ремонтные работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федерального и республиканского бюджета.
В целом на строительство 53 медобъектов Татарстана выделили за этот год 2,8 млрд рублей.
