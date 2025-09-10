Минобороны РФ: дежурные силы ПВО уничтожили 122 украинских БПЛА

Перехваты осуществлялись над 13 регионами страны и российской акваторией Черного моря

По сообщению Минобороны России, за период с полуночи до 5 утра дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 122 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны ликвидированы в 13 регионах России и над Черным морем:

21 БПЛА — над территорией Брянской области,

— над территорией Брянской области, 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,



— над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области,

— над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края

сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края 9 БПЛА — над территорией Орловской области,

— над территорией Орловской области, 5 БПЛА — над территорией Калужской области,

— над территорией Калужской области, 3 БПЛА — над территорией Рязанской области,

— над территорией Рязанской области, по 2 БПЛА — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей,

— над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, 1 БПЛА — над территорией Тульской области,

— над территорией Тульской области, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Напомним, что в Татарстане с 5:06 действует режим «Беспилотной опасности».

Наталья Жирнова