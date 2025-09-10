Новости общества

Минобороны РФ: дежурные силы ПВО уничтожили 122 украинских БПЛА

08:14, 10.09.2025

Перехваты осуществлялись над 13 регионами страны и российской акваторией Черного моря

По сообщению Минобороны России, за период с полуночи до 5 утра дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 122 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны ликвидированы в 13 регионах России и над Черным морем:

  • 21 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 12 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края
  • 9 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 5 БПЛА — над территорией Калужской области,
  • 3 БПЛА— над территорией Рязанской области,
  • по 2 БПЛА — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей,
  • 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Напомним, что в Татарстане с 5:06 действует режим «Беспилотной опасности».

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

