Минобороны РФ: дежурные силы ПВО уничтожили 122 украинских БПЛА
Перехваты осуществлялись над 13 регионами страны и российской акваторией Черного моря
По сообщению Минобороны России, за период с полуночи до 5 утра дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 122 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны ликвидированы в 13 регионах России и над Черным морем:
- 21 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 17 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 12 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края
- 9 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 5 БПЛА — над территорией Калужской области,
- 3 БПЛА— над территорией Рязанской области,
- по 2 БПЛА — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей,
- 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
Напомним, что в Татарстане с 5:06 действует режим «Беспилотной опасности».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».