Новым премьер-министром Франции стал глава Минобороны Себастьен Лекорню
8 сентября Национальное собрание страны выразило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны министра обороны Себастьена Лекорню. Об этом сообщает газета Liberation.
Он занимал пост главы Минобороны с мая 2022 года.
Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Он предлагал сократить дефицит бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов.
