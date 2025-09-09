Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым премьер-министром Франции стал глава Минобороны Себастьен Лекорню

22:09, 09.09.2025

8 сентября Национальное собрание страны выразило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру

Новым премьер-министром Франции стал глава Минобороны Себастьен Лекорню
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны министра обороны Себастьена Лекорню. Об этом сообщает газета Liberation.

Он занимал пост главы Минобороны с мая 2022 года.

Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Он предлагал сократить дефицит бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также