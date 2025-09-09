В Татарстане мужчины после 65 лет чаще всего выбирают для чтения «Детство» Толстого

На втором и третьем местах по числу прочтений находятся первые и последние тома «Войны и мира»

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС ко Дню рождения Льва Толстого, произведения классика русской литературы пользуются популярностью среди читателей Татарстана. В этом году «Анна Каренина» стала самой читаемой книгой в республике.

На втором и третьем местах по числу прочтений находятся первые и последние тома «Войны и мира». Интерес к творчеству Толстого в Татарстане увеличился на 19% с начала года. Наиболее активные читатели — люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Интересно, что после 65 лет предпочтения мужчин и женщин различаются: женщины чаще перечитывают «Анну Каренину», а мужчины выбирают первую повесть из автобиографической трилогии Толстого — «Детство».

Кроме того, «Войну и мир» чаще читают женщины до 18 лет и в возрасте от 45 до 64 лет, тогда как мужчины знакомятся с этим произведением в молодости и зрелом возрасте, делая перерывы на «Анну Каренину».

Рекорд среди татарстанских пользователей сервиса «Строки» составил 13 прочитанных книг Толстого.

Анастасия Фартыгина