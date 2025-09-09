В Нижегородской области осудили сотрудников ОПК за взятки

В общей сложности сумма взяток составила 7 млн рублей

Фото: Мария Зверева

Дзержинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела о коррупции на предприятии ОПК Нижегородской области. Четырех сотрудников предприятия признали виновными в причастности к взяткам в течение пяти лет. Об этом сообщает интернет-издание «Время» со ссылкой на региональное СУ СК.

Согласно данным расследования, с 2018 года по июнь 2024 года сотрудники предприятия регулярно брали взятки от руководителей коммерческих фирм за выгодные контракты на поставку материалов. Общая сумма взяток превысила 7 млн рублей.

По итогам расследования сотрудниками УФСБ было возбуждено и рассмотрено пять уголовных дел. Двое осужденных получили реальный срок — по семь лет лишения свободы, со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей. Двое других подсудимых осуждены условно на три с половиной и пять лет лишения свободы.

Наталья Жирнова