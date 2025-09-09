Молодым ученым Татарстана выплатят до 1,3 млн на жилье

Эти деньги можно получить в рамках гранта на улучшение жилищных условий для молодых научных специалистов

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане стартовал конкурс на получение грантов для молодых ученых на улучшение жилищных условий. Максимальная сумма поддержки составляет 1,37 млн рублей. Об этм сообщил пресс-центр Минмолодежи Татарстана.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на поддержку талантливой научной молодежи в регионе. По словам президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, региональная наука направляет силы на обеспечение благоприятных условий работы и жизни молодых ученых.

Участниками конкурса могут стать российские ученые не старше 35 лет со степенью кандидата наук или до 40 лет со степенью доктора наук. Претенденты должны работать в научных и образовательных организациях Татарстана не менее пяти лет на полной ставке, иметь научные достижения и состоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

На реализацию программы в 2025 году выделено 27,5 млн рублей. Результаты конкурса будут объявлены 20 ноября.

— Совместно с Госжилфондом при Раисе РТ разработали механизм конкурсной программы. Начиная с сегодняшнего дня молодые ученые могут заявиться, — подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ранее Татарстан вошел в топ-5 самых привлекательных для молодежи регионов России.

Наталья Жирнова