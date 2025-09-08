Авария на подводных кабелях в Красном море нарушила интернет в Индии и Пакистане

Сбои затронули также сети в ОАЭ, а Microsoft предупредила о задержках в работе Azure

Фото: Артем Дергунов

Интернет в нескольких странах Азии, включая Индию и Пакистан, оказался нарушен из-за повреждений подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщила мониторинговая группа NetBlocks, отметившая также сбои в работе сетей Etisalat и Du в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Reuters.

По данным NetBlocks, повреждения затронули кабельные системы в районе Джидды в Саудовской Аравии. Кто именно несет ответственность за повреждения, пока не установлено.

Microsoft подтвердила, что ее облачная платформа Azure пострадала от аварии и предупредила о возможных задержках для пользователей. Компания заявила, что из-за разрыва нескольких подводных волоконных линий в Красном море пришлось перенаправить трафик через альтернативные маршруты. Хотя глобальное обслуживание не прерывалось, для части клиентов увеличилась задержка передачи данных.



Артем Гафаров