Баскетболист Леброн Джеймс вошел в Зал славы с олимпийской сборной США 2008 года
Помимо легендарной команды, в Зал славы вошли Кармело Энтони и Дуайт Ховард
Золотая олимпийская сборная США 2008 года, известная как Redeem Team, была торжественно включена в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Церемония прошла в ночь на воскресенье в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Redeem Team, в составе которой блистали Леброн Джеймс, Коби Брайант, Крис Пол, Джейсон Кидд и др., одержала уверенную победу над сборной Испании в финале Олимпийских игр в Пекине со счетом 118:107.
Помимо команды, в Зал славы вошли и выдающиеся личности, внесшие огромный вклад в развитие баскетбола. Среди них трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони, победитель Олимпиады, чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звезд лиги Дуайт Ховард, а также владелец «Майами» Микки Арисон.
Во время торжественной церемонии новые члены Зала славы получили памятные перстни и пиджаки, символизирующие признание их заслуг.
Леброну Джеймсу, 40-летнему форварду «Лос-Анджелес Лейкерс», принадлежат многочисленные рекорды НБА. Он четырехкратный чемпион лиги, четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Джеймс — рекордсмен НБА по количеству набранных очков и делит первое место по числу проведенных сезонов (22) с Винсом Картером.
