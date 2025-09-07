Раис Татарстана поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Он выразил признательность за их самоотверженный труд и подчеркнул значимость отрасли

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником. В своем обращении он выразил признательность за их самоотверженный труд и подчеркнул значимость отрасли для развития современного мира и экономики страны.

— Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю признательность за ваш самоотверженный труд! Вся динамика современного мира, его развитие и движение вперед обеспечены достижениями нефтегазового комплекса, — отметил раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что история нефтегазового комплекса — это история преображения целых регионов, рождения городов и поселков, формирования уникальных научных школ и трудовых династий. Он также отметил, что нефтегазовый сектор продолжает создавать мощный мультипликативный эффект для всех сфер экономики, становясь катализатором инноваций и роста.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особое внимание в поздравлении было уделено ПАО «Татнефть», отмечающему в этом году 75-летний юбилей. Раис Татарстана подчеркнул, что компания прошла путь от первых нефтяных скважин до современного вертикально интегрированного холдинга международного уровня, реализуя масштабные инвестиционные проекты, внедряя инновационные технологические решения и устанавливая высокие стандарты качества и экологической ответственности.

В заключение Минниханов пожелал работникам отрасли новых профессиональных достижений, успехов в реализации всех планов и проектов, направленных на развитие экономики Татарстана и Российской Федерации, а также благополучия, мира и счастья в семьях.

Рената Валеева