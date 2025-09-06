Чукотка стала регионом с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ в России

Чукотка заняла первое место в России по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году. На 100 тысяч населения здесь зарегистрировано 79,1 случая ВИЧ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

Следом за Чукоткой идут Иркутская область с показателем 75,7, Самарская область — 73,7, Алтайский край — 71,1 и Кемеровская область — 69 случаев на 100 тыс.

Наименьшая заболеваемость наблюдается в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу 2024 года в мире насчитывается 40,8 миллиона человек с ВИЧ. В январе правительство России поставило цель снизить уровень заболеваемости до 30 случаев на 100 тыс. населения. В 2023 году этот показатель составил 37,4, в 2022-м — 37,9, а в 2021-м — 39,8 случая. Планируется ежегодно снижать заболеваемость на полторы-две единицы до 2030 года.

Анастасия Фартыгина