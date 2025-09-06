Новости общества

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Татарстана предстанут перед судом за кражи с участием подростков

14:49, 06.09.2025

В Набережных Челнах они похитили 19 мобильных телефонов из магазина на сумму более 332 тыс. рублей

Жители Татарстана предстанут перед судом за кражи с участием подростков
Фото: Реальное время

В Татарстане трое местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних, обвиняются в кражах мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.

  • По версии следствия, один из обвиняемых привлек своих знакомых для совершения преступлений.

21 января 2025 года в Набережных Челнах они похитили 19 мобильных телефонов из магазина на сумму более 332 тыс. рублей. Спустя два дня группа ограбила офис продаж в Альметьевске, забрав 10 телефонов стоимостью более 158 тыс. рублей.

Уголовные дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также