Жители Татарстана предстанут перед судом за кражи с участием подростков
В Набережных Челнах они похитили 19 мобильных телефонов из магазина на сумму более 332 тыс. рублей
В Татарстане трое местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних, обвиняются в кражах мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.
- По версии следствия, один из обвиняемых привлек своих знакомых для совершения преступлений.
21 января 2025 года в Набережных Челнах они похитили 19 мобильных телефонов из магазина на сумму более 332 тыс. рублей. Спустя два дня группа ограбила офис продаж в Альметьевске, забрав 10 телефонов стоимостью более 158 тыс. рублей.
Уголовные дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
