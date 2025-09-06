В Казани на пожаре из-за сигареты погиб 48-летний мужчина

Сегодня в Казани произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Короленко. Пламя охватило пол и мебель на первом этаже двухэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает о правилах безопасности: не курите в постели, используйте пепельницы, тщательно тушите окурки и не курите рядом с горючими жидкостями. Лучше всего избавиться от вредной привычки, чтобы сохранить здоровье и имущество.

Анастасия Фартыгина