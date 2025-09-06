Новости общества

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на пожаре из-за сигареты погиб 48-летний мужчина

14:22, 06.09.2025

Произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Короленко. Пламя охватило пол и мебель на первом этаже двухэтажного дома

В Казани на пожаре из-за сигареты погиб 48-летний мужчина
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня в Казани произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Короленко. Пламя охватило пол и мебель на первом этаже двухэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

  • Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает о правилах безопасности: не курите в постели, используйте пепельницы, тщательно тушите окурки и не курите рядом с горючими жидкостями. Лучше всего избавиться от вредной привычки, чтобы сохранить здоровье и имущество.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также