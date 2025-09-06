В Кайбицком районе Татарстана запустят программу для долгой и здоровой жизни

Реализация программы будет финансироваться за счет муниципальных программ и привлеченных внебюджетных средств

В Кайбицком районе Татарстана стартует программа «Укрепление общественного здоровья» на 2025—2030 годы. Она разработана в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого». Программа опубликована на официальном портале правовой информации Татарстана.

Основная цель программы — улучшение здоровья жителей района и формирование ответственного отношения к своему благополучию. В рамках программы будут созданы условия для ведения здорового образа жизни и сохранения человеческого потенциала.

Программа ориентирована на доступность для всех категорий населения, независимо от дохода и места проживания, и охватывает все возрастные группы — от детей до пожилых людей.

Ключевые задачи программы включают:

повышение осведомленности о правильном питании, физической активности и отказе от вредных привычек;

профилактика хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и диабет;

развитие спортивной инфраструктуры и организация массовых мероприятий;

расширение доступа к профилактической медицинской помощи, включая диспансеризацию и вакцинацию.

Реализация программы будет финансироваться за счет муниципальных программ и привлеченных внебюджетных средств. Ожидается, что за пять лет удастся снизить распространенность хронических заболеваний и улучшить информированность жителей о здоровье, спорте и питании.

Анастасия Фартыгина