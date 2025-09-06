В Кайбицком районе Татарстана запустят программу для долгой и здоровой жизни
Реализация программы будет финансироваться за счет муниципальных программ и привлеченных внебюджетных средств
В Кайбицком районе Татарстана стартует программа «Укрепление общественного здоровья» на 2025—2030 годы. Она разработана в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого». Программа опубликована на официальном портале правовой информации Татарстана.
Основная цель программы — улучшение здоровья жителей района и формирование ответственного отношения к своему благополучию. В рамках программы будут созданы условия для ведения здорового образа жизни и сохранения человеческого потенциала.
Программа ориентирована на доступность для всех категорий населения, независимо от дохода и места проживания, и охватывает все возрастные группы — от детей до пожилых людей.
Ключевые задачи программы включают:
- повышение осведомленности о правильном питании, физической активности и отказе от вредных привычек;
- профилактика хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и диабет;
- развитие спортивной инфраструктуры и организация массовых мероприятий;
- расширение доступа к профилактической медицинской помощи, включая диспансеризацию и вакцинацию.
Реализация программы будет финансироваться за счет муниципальных программ и привлеченных внебюджетных средств. Ожидается, что за пять лет удастся снизить распространенность хронических заболеваний и улучшить информированность жителей о здоровье, спорте и питании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».