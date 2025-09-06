В Третьяковской галерее в Москве произошло возгорание
Вскоре после получения сообщения о пожаре в Лаврушинском переулке, было эвакуировано 11 человек
В Третьяковской галерее в Москве произошло задымление, связанное с возгоранием кабеля, но пожар был быстро ликвидирован. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пострадавших нет, пишет РИА «Новости».
- По информации экстренных служб, вскоре после получения сообщения о пожаре в Лаврушинском переулке, было эвакуировано 11 человек.
По прибытии пожарных на место произошло возгорание в электрощитовой, которое не привело к серьезным последствиям.
