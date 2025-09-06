Новости общества

02:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Третьяковской галерее в Москве произошло возгорание

09:54, 06.09.2025

Вскоре после получения сообщения о пожаре в Лаврушинском переулке, было эвакуировано 11 человек

В Третьяковской галерее в Москве произошло возгорание
Фото: Скриншот с сайта Википедия

В Третьяковской галерее в Москве произошло задымление, связанное с возгоранием кабеля, но пожар был быстро ликвидирован. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пострадавших нет, пишет РИА «Новости».

  • По информации экстренных служб, вскоре после получения сообщения о пожаре в Лаврушинском переулке, было эвакуировано 11 человек.

По прибытии пожарных на место произошло возгорание в электрощитовой, которое не привело к серьезным последствиям.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также