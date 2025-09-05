В Telegram произошел сбой
За последний час зафиксировано более 200 жалоб
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера. Многие жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов, отправкой сообщений и получением уведомлений.
По данным сервиса Downdetector, за последний час зафиксировано более 200 жалоб (206), а за сутки их число превысило тысячу (1 112). Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения и проблемах с уведомлениями.
Наибольшее количество жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Санкт-Петербурга и Вологодской области.
