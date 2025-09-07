Стали известны самые популярные у татарстанцев авто с пробегом
Средняя стоимость таких автомобилей составляет от 747 тысяч до 4,81 млн рублей
Исследование автомобильного рынка Татарстана показало, какие машины с пробегом выбирают жители республики. Согласно данным экспертов платформы «Авто.ру», список подержанных автомобилей можно разделить на три категории.
- Например, в ценовой категории до 1,5 млн рублей автомобили от профессионалов имеют среднюю стоимость 747 тыс. рублей, средний пробег — 173 тыс. километров и возраст около 13,2 года. Популярные модели — Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, а среди отечественных авто лидируют Lada Granta, Kalina, ВАЗ 2114.
- В сегменте от 1,5 до 3 млн рублей средний пробег автомобиля от профессионала составляет 139 тыс. километров, а возраст — примерно 9,2 года. Средняя стоимость — 2,26 млн рублей. Здесь преобладают BMW 5, BMW 3, Toyota Camry.
- В премиальном классе автомобили характеризуются пробегом в 113 тыс. километров и возрастом около 7,4 года. Средняя стоимость покупки достигает 4,81 млн рублей. Лидируют BMW X3, BMW X5, Porsche Cayenne.
Тем не менее продажи легковушек с пробегом в августе снизились по стране на 1,3% год к году.
