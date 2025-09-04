Сын Дональда Трампа Эрик стал миллиардером на взлете акций криптовалютной компании

«Какое утро!» — написал Эрик Трамп в соцсети X

41-летний Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, стал миллиардером после резкого подорожания акций компании American Bitcoin, соучредителем и директором по стратегии которой он является, сообщает американский Forbes.

По оценкам Forbes, Эрик Трамп владеет 73 млн акций American Bitcoin. Его состояние превысило миллиард долларов после взлета акций компании на торгах 3 сентября.

«Какое утро!», — написал Эрик Трамп в соцсети X.

Несмотря на последующее снижение, к концу торговой сессии 3 сентября стоимость акций American Bitcoin составила $8,04 за бумагу, что оценило долю Эрика Трампа в $590 млн. Это превышает стоимость любого отдельного актива семьи Трампов в сфере недвижимости, отмечает Forbes.

American Bitcoin, насчитывающая всего два сотрудника, занимается майнингом и накоплением криптовалюты. Сейчас компания оценивается почти в $7,3 млрд.

Старший брат Эрика, Дональд Трамп-младший (47 лет), также участвует в бизнесе, однако его доля в документах, поданных в SEC, не указана.

Ранее семья Трампов увеличила свое состояние на $5 млрд после запуска криптовалютной компанией World Liberty Financial новой цифровой валюты WLFI.

Рената Валеева