Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении отца и сына в Казани

Поводом для поручения стали сообщения в СМИ о возможном прекращении уголовного дела

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на отца и 17-летнего сына в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следственными органами СКР по Татарстану расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время следственными органами СКР по Татарстану расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

