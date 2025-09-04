Завтра в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение в связи с ухудшением погодных условий
По данным синоптиков, на территории республики местами ожидаются:
- во второй половине дня 4 сентября, ночью и утром 5 сентября: сильный дождь;
- ночью и днем 5 сентября: сильный северный ветер с порывами 15—17 м/с и гроза.
Подробнее о погоде на оставшуюся неделю — в материале.
