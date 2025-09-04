Новости общества

16:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

15:09, 04.09.2025

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение в связи с ухудшением погодных условий

Завтра в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

По данным синоптиков, на территории республики местами ожидаются:

  • во второй половине дня 4 сентября, ночью и утром 5 сентября: сильный дождь;
  • ночью и днем 5 сентября: сильный северный ветер с порывами 15—17 м/с и гроза.

Подробнее о погоде на оставшуюся неделю — в материале.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также